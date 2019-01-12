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Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen taburcu edildi

- Sarı-lacivertlilerin 17 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı maç öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan Soner Ergen, tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarıldı- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç:"İlk gün Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz"

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:42
Fenerbahçe taraftarı Soner Ergen taburcu edildi


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin 17 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la oynadığı Süper Lig maçı öncesi tribünden düşerek ciddi şekilde yaralanan taraftar Soner Ergen, tedavisinin tamamlanması sonrası taburcu edildi.

Ülker Stadı'nda oynanan maçtan önce yaşanan talihsiz olayın ardından Medicana Kadıköy'e kaldırılan ve ameliyat edilen Ergen, 25 gün sonra hastaneden çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin yalnız bırakmadığı Ergen, yaşadığı kaza sonrası 9 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda uyutulmuştu.

Hastanede Soner Ergen'le yakından ilgilenen Ali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sabah mutlu uyandık. Soner, feci bir kaza geçirdi. Biz maçtan sonra buraya geldiğimizde durum vahimdi. Yaşayıp yaşamayacağı, yaşarsa ne şartlarda yaşayacağı belli değildi. Doğrusunu söylemek gerekirse pek umutlu değildik. Buraya binlerce taraftar geldi, ailesi geldi. Ondan sonra şans bize gülmeye başladı. Hastanenin bu kadar yakın olması şansımızdı. Buna rağmen ilk 3-4 gün ne olacağını hiçbirimiz bilmiyorduk. Bugünü hiç tahmin etmiyorduk. Ben öncelikle Medicana Grubu'na teşekkür etmek istiyorum, mükemmel bir iş yaptılar. İlk gün Soner'in buradan sağlıklı bir şekilde yürüyerek çıkmasını beklemiyorduk. Dolayısıyla ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edebilirsiniz. Tabii burada Soner'i de kutlamamız lazım. Onun azmi, mücadelesi, hayata tutunma arzusu… Tüm bunları bir araya getirdiğiniz zaman, feci başlayan bu serüven çok mutlu bir şekilde tamamlanıyor. Herkese geçmiş olsun diyorum."

Taraftarlara da Soner'e verilen destekten dolayı teşekkür eden Ali Koç, "Taraftarımız öncelikle dikkat etsin. Tribün kazaları çok fazla yaşanmaya başladı. Bu tip olaylar maçı, maç sonucunu, gidişatı, her şeyi unutturuyor. Gerçek sıkıntının, problemin ne olduğunu bize gösteriyor. Keşke göstermeseydi. Burada bir şey daha yaşadık. Tribün dostluğunun, kardeşliğinin, yoldaşlığının, arkadaşlığının ne kadar kıymetli olduğunu anladık. İlk günlerden beri bir dakika olsun arkadaşları yalnız bırakmadılar. İlerleyen süreçte de hastaneye nöbetleşe gidip geldiler. Bugün de gördüğünüz gibi taburcu olmasına refakat etmek için herkes burada. Tribün dostluğunun kıymetini bir kez daha burada görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Soner Ergen'i en kısa zamanda tribünlerde tekrar görmek istediklerini aktaran Ali Koç, "Şimdiki hedefimiz Soner'in en kısa zamanda normal hayatına ve ikinci evi olan tribüne dönmesi. Sezonu kapatmadı, onu söyleyeyim. En kısa zamanda tekrar maçlara gelecek. İnşallah ilk maçı da ailesiyle beraber bizim yönetim locasında seyrederiz. Soner tabii yönetim locasında rahat etmeyecektir, ona orası biraz lüks kaçar. O en kısa zamanda tribündeki arkadaşlarının yanına dönmek isteyecektir." diye konuştu.

Ali Koç, bir basın mensubunun transfer sorusuna ise "Her şeyin yeri ve zamanı var. Salı akşamı 'Camiaya Sesleniş' programında bunları açıklarız. Teşekkür ediyorum." cevabını verdi.

Öte yandan bir grup Fenerbahçe taraftarı da Soner Ergen'i taburcu edildiği gün yalnız bırakmayarak, hastane önünde meşale yakıp, tezahüratlar yaptı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:42
  1. Ali Koç
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Medicana
  5. Soner Ergen
  6. SÜPERLİG
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