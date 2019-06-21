Fenerbahçe taraftarı Sinan Erdem’de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. maçında sarı-lacivertli taraftarlar salonda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçeli sporseverler, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Final serisi 5. maçı sonrasında 2 maçlık deplasman yasağı alan Fenebahçe’nin, TBF’ye yaptığı itiraz sonrası bu ceza ertelenmişti.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların deplasman yasağının ertelenmesiyle satışa sunulan biletleri 22 dakikada tükettiği öğrenildi.

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