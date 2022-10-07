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Spor Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı!
Spor

Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlar beklediği Arda Güler, AEK Larnaca maçında son dakikalarda şans buldu. Jorge Jesus'un forma şansı vermediği genç oyuncu için sarı-lacivertli taraftarların sabrı tükenmiş durumda. Portekizli çalıştırıcıyı Arda'yı oynatmadığı için eleştiride bulunan taraftarlar, "Hoca, Arda'nın kariyerini bitirdi. AEK maçında bile ilk 11 başlatmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 11:12:00 -
Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlar beklediği Arda Güler, AEK Larnaca maçında son dakikalarda şans buldu. Jorge Jesus'un forma şansı vermediği genç oyuncu için sarı-lacivertli taraftarların sabrı tükenmiş durumda.

Portekizli çalıştırıcıyı Arda'yı oynatmadığı için eleştiride bulunan taraftarlar, "Hoca, Arda'nın kariyerini bitirdi. AEK maçında bile ilk 11 başlatmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, AEK Larnaca karşısında son dakikalarda oyuna dahil oldu. Bu olay sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'a büyük eleştiri yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, maçın ardından Arda Güler ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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