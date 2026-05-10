Fenerbahçe taraftarı dayanamadı! Gerilim yaşandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Bağdat Caddesi’nde kutlama yapmak isteyen taraftarlarla bazı Fenerbahçeli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Olayların büyümesini polis ekipleri önledi.

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde hareketli anlar yaşandı. Şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray taraftarlarının caddeye gelmesi, bölgede bulunan bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

 

İddiaya göre kutlama için araçlarıyla Bağdat Caddesi’ne gelen Galatasaray taraftarlarının önü, bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kesildi.

 

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

 

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bazı taraftarlar Bağdat Caddesi'nde kutlama yapmak istedi. Bu sırada caddede bulunan bazı Fenerbahçe taraftarları, Galatasaraylı taraftarlara ait araçların önünü kesti.

 

Yaşanan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Polis müdahalesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, otomobili kalabalığın üzerine sürdü ve bölgeden uzaklaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, polisin uyarılarının ardından dağıldı.

