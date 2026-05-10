Fenerbahçe taraftarı dayanamadı! Gerilim yaşandı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası İstanbul’un Kadıköy ilçesindeki Bağdat Caddesi’nde hareketli anlar yaşandı. Şampiyonluğu kutlamak isteyen Galatasaray taraftarlarının caddeye gelmesi, bölgede bulunan bazı Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

İddiaya göre kutlama için araçlarıyla Bağdat Caddesi’ne gelen Galatasaray taraftarlarının önü, bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kesildi.

Taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis müdahalesinin ardından bir Galatasaray taraftarı, otomobili kalabalığın üzerine sürdü ve bölgeden uzaklaştı. Fenerbahçeli taraftarlar, polisin uyarılarının ardından dağıldı.