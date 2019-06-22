Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı

Fenerbahçe transfer konusunda durmuyor. Bir çok yıldız isimle de görüşen sarı lacivertli ekibin, UEFA kararı henüz gelmemesine rağmen, Sivasspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim Emre Kılınç ile anlaştığı öğrenildi.

Tek pürüz bonservis bedeli

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri olan 25 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşerek prensip anlaşması sağladı. Bu gelişmenin ardından Sivasspor ile masaya oturan Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sivasspor'un 1 yıl sözleşmesi kalan Emre için 4,5 milyon euro istediği ifade edildi.

İki kulüp arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek.