Fenerbahçe Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı
Yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kolarov, Ljubomir Fejsa, Max Kruse gibi yıldız isimlerle adı anılan Fenerbahçe, Süper Lig'den sürpriz bir isimle el sıkıştı.22 Haziran 2019 Cumartesi 15:02
Fenerbahçe transfer konusunda durmuyor. Bir çok yıldız isimle de görüşen sarı lacivertli ekibin, UEFA kararı henüz gelmemesine rağmen, Sivasspor forması giyen ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız isim Emre Kılınç ile anlaştığı öğrenildi.
Tek pürüz bonservis bedeli
Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en flaş isimlerinden biri olan 25 yaşındaki orta alan oyuncusunun menajeriyle görüşerek prensip anlaşması sağladı. Bu gelişmenin ardından Sivasspor ile masaya oturan Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi. Sivasspor'un 1 yıl sözleşmesi kalan Emre için 4,5 milyon euro istediği ifade edildi.
İki kulüp arasında pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek.
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