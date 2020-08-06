  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe stoper transferine hız verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon savunma bölgesinden dolayı yaşadığı puan kayıplarını bu sezon yaşamak istemiyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:04:00 - 2020-08-06 10:05:59
Fenerbahçe stoper transferine hız verdi

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Erol Bulut, yönetimden Alanyaspor'dan oyuncusu olan Steven Caulker'i istedi. Sierra Leone asıllı İngiliz savunmacı, bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Alanyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Caulker için Fenerbahçe'nin takas kozunu da kullanması bekleniyor. 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli oyuncu sağ ve sol stoper oynayabiliyor.

Juan Jesus'a da teklif yapılacak

Roma ile 1 yıl sözleşmesi kalan Juan Jesus, Fenerbahçe'nin istediği diğer bir isim. Sarı-lacivertliler 1 yıl sözleşmesi kalan Brezilyalı stoperi uygun fiyata almayı planlıyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon İtalyan ekibinde sadece 5 maçta forma giyebildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı