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Fenerbahçe Slovakya'da

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:46
Fenerbahçe Slovakya'da

BRATİSLAVA (AA) - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Slovakya ekibi Spartak Trnava ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için başkent Bratislava'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Bratislava Uluslararası Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar karşıladı. Fenerbahçeli taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fenerbahçe kafilesi daha sonra karşılaşmanın oynanacağı başkente yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Trnava şehrine doğru havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip yarınki maç öncesi hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Trnava şehrindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.





Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 14:46
  1. Bratislava
  2. Fenerbahçe Slovakya'da
  3. Slovakya
  4. Spartak Trnava

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