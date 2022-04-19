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Spor Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?
Spor

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe özel maçta Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-04-19 18:58:00 -
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında,  Ukrayna ekibiyle özel maçta karşılaştı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanan mücadele 1-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanı tek golünü 26.dakikada Valencia kaydetti.

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