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Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor

- Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak sarı-lacivertli takım, taraftarının önünde çıktığı 39 açılış karşılaşmasının 31'ini kazandı- Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı son 6 açılış maçını da kazanırken, son yenilgisini 2003'te İstanbulspor karşısında yaşadı- Sarı-lacivertli futbol takımı, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı

18 Ağustos 2019 Pazar 11:19
Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.


- Son yenilgi 2003'te


Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.


- Sezon açılışlarında 61 maçın 39'unu kazandı


Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.


- İlk hafta maçları


Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

SezonMaçSonuç
1959Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1
1959-1960Fenerbahçe-Feriköy 2-1
1960-1961Fenerbahçe-Vefa 3-0
1961-1962Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3
1962-1963Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0
1963-1964Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0
1964-1965Fenerbahçe-Beykoz 4-1
1965-1966Fenerbahçe-Beykoz 2-1
1966-1967Fenerbahçe-Altınordu 2-1
1967-1968Fenerbahçe-Feriköy 3-0
1968-1969Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0
1969-1970Fenerbahçe-Vefa 1-0
1970-1971Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0
1971-1972Bursaspor-Fenerbahçe 1-0
1972-1973Fenerbahçe-Adanaspor 4-0
1973-1974Samsunspor-Fenerbahçe 1-0
1974-1975Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-1976Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2
1976-1977Fenerbahçe-Giresunspor 3-0
1977-1978Fenerbahçe-Samsunspor 2-1
1978-1979Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4
1979-1980Fenerbahçe-Adanaspor 2-1
1980-1981Orduspor-Fenerbahçe 0-1
1981-1982Fenerbahçe-Boluspor 1-1
1982-1983Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1
1983-1984Fenerbahçe-Boluspor 2-0
1984-1985Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0
1985-1986Fenerbahçe-Kayserispor 3-2
1986-1987Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0
1987-1988Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1
1988-1989Rizespor-Fenerbahçe 0-5
1989-1990Altay-Fenerbahçe 2-1
1990-1991Fenerbahçe-Aydınspor 1-6
1991-1992Fenerbahçe-Aydınspor 1-2
1992-1993Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0
1993-1994Altay-Fenerbahçe 1-2
1994-1995Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4
1995-1996Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0
1996-1997Fenerbahçe-Samsunspor 4-1
1997-1998Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen)
1998-1999Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0
1999-2000Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen)
2000-2001Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4
2001-2002Fenerbahçe-Samsunspor 3-0
2002-2003Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
2003-2004Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3
2004-2005Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2
2005-2006Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0
2006-2007Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0
2007-2008İBB Spor-Fenerbahçe 2-0
2008-2009Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0
2009-2010Denizlispor-Fenerbahçe 0-2
2010-2011Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0
2011-2012Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0
2012-2013Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1
2013-2014Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2
2014-2015Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2
2015-2016Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0
2016-2017

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

 1-0
2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2
2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1


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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:19
  1. açılış
  2. Bursaspor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. iç saha
  6. ilk hafta karşılaşmaları
  7. SÜPERLİG

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