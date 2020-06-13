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Spor

Fenerbahçe, Şeref Has'ı kabri başında andı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 18:50:41 -
Fenerbahçe, Şeref Has'ı kabri başında andı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, efsane futbolcularından Şeref Has'ı vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında andı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Şeref Has için vefatının birinci yılı dolayısıyla Yeniköy Aile Kabristanlığı'ndaki kabri başında anma töreni yapıldı.

Törene, genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin, eski asbaşkanlardan Raif Dinçkök ve sevenleri katıldı.

Anma töreni, Şeref Has için mezarı başında okunan duaların ardından sona erdi.

Fenerbahçe formasıyla 605 maça çıkan ve 168 gol kaydeden Şeref Has, A Milli Futbol Takımı'nın formasını da 39 kez giymişti.

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