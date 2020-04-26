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Spor

Fenerbahçe sahaya iniyor! Tarih netleşti

Koronavirüs mücadelesi kapsamında antrenmanlarını evde sürdüren Fenerbahçeli futbolcuların Mayıs ayının ilk haftasında sahaya ineceği bildirildi.

2020-04-26 09:55:00 -
Fenerbahçe sahaya iniyor! Tarih netleşti

Yeni tip koronavirüs, (Kovid-19) salgını nedeniyle lige ara verilmesinin ardından antrenmanlarını evlerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, Mayıs ayının ilk haftasında sahaya inecek.

Sarı lacivertli futbolcular, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde ‘sosyal mesafe’ kuralını uygulayarak idman yapacak.

Hürriyet'in haberine göre; yeni teknik direktör henüz belli olmadığı için antrenmanları, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ile takım kaptanı Emre Belözoğlu yönetecek.

Topuk yaylasında

Fenerbahçe yönetimi, hava şartlarının uygun olması durumunda futbol takımını, Düzce Topuk Yaylası’ndaki tesislerde kampa almayı planlıyor.

Bu arada TFF’nin Süper Lig maçlarının büyük olasılıkla 12 Haziran’da başlayacağını açıklamasının ardından sarı lacivertli yönetimde teknik direktör arayışının hızlanması bekleniyor.

 

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