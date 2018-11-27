Fenerbahçe, Rusya deplasmanında





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın Rusya deplasmanında Dinamo Kursk'la karşılaşacak.

Kursk şehrindeki Spor ve Konser Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, haftaya 3. sırada girdi. Geçen sezonun Avrupa üçüncüsü Dinamo Kursk ise ilk 3 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yaptı.