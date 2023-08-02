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Spor Fenerbahçe, Rossi'yle devam etmeyecek
Spor

Fenerbahçe, Rossi'yle devam etmeyecek

Yeniakit Publisher
2023-08-02 23:32:00 -
Fenerbahçe, Rossi'yle devam etmeyecek

Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Diego Rossi'nin transferi için Amerikan futbol kulübü Columbus Crew ile görüşmelere başladığını KAP'a iletti.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kadroda düşünülmüyordu

Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu. Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Diego Rossi, sarı-lacivertli forma altında beklentileri karşılayamadı.

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