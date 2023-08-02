Fenerbahçe, Rossi'yle devam etmeyecek
Fenerbahçe, yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Diego Rossi'nin transferi için Amerikan futbol kulübü Columbus Crew ile görüşmelere başladığını KAP'a iletti.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Uruguaylı Diego Rossi'nin Columbus Crew'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Kadroda düşünülmüyordu
Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Diego Rossi'nin geleceği belli oldu. Fenerbahçe, Uruguaylı futbolcu için ABD ekibi Columbus Crew SC ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Rossi'nin transferinin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.
Beklentileri karşılayamadı
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Diego Rossi, sarı-lacivertli forma altında beklentileri karşılayamadı.