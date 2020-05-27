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Spor

Fenerbahçe, Riva’da çalışmalarını sürdürüyor

Sezonun kalan kısmı için Riva’da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:34:21 -
Fenerbahçe, Riva’da çalışmalarını sürdürüyor

Sezonun kalan kısmı için Riva’da kampa giren Fenerbahçe, sabah yaptığı çalışmada kuvvet depoladı.


Fenerbahçe, ligde kalan 8 haftalık periyot öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’ndeki kamp çalışmasını sürdürüyor. Bu sabah yaptığı idmanda ise sarı-lacivertliler, kuvvet ve dayanıklılık parkurunda çalıştı. Antrenman, düz koşu ile tamamlandı.

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