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Spor Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!
Spor

Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 15:24:00 -
Fenerbahçe puan kaybetmişti... Ersun Yanal'ın paylaşımı gündem oldu!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaştım yaptı.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk görevini sürdüren teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bir gün sonrasında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İki dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Yanal, sosyal medya hesabından, "Mutlu günler değil, zor zamanlar büyütür insanı... Sakın unutmayın, gözyaşı yoksa başarı da yok..." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mesajın altında Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda mesaj yağdı.

 

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