Fenerbahçe Phillip Cocu'suz ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, antrenör Erwin Koeman yönetimindeki antrenman öncesi, Hollandalı çalıştırıcı futbolcularla bir görüşme yaptı.

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Koeman, ''Hepimiz için sonuçlarına katlanmamız gereken kötü bir yenilgi oldu. Şimdi hepimiz, Galatasaray maçında bu yenilgiyi unutup motive olup, ezeli rakibimizi yenerek, taraftarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürmemiz gerekiyor'' dedi.

Antrenmanda MKE Ankaragücü maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.