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Spor Fenerbahçe paylaştı! Büyük değişim
Spor

Fenerbahçe paylaştı! Büyük değişim

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:40:00 -
Fenerbahçe paylaştı! Büyük değişim

İstanbul'da kar yağışı sonrası bir çok stadın zemini tartışma konusu olmuştu. Türk Telekom Stadı ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nın zeminleri adeta futbol oynanamaz hale gelmişti.

Bu tartışmaların ışığında Galatasaray maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynamak için başvursa da TFF'den olumlu yanıt alamamıştı.

Benzer durum Fenerbahçe Ülker Stadı için de geçerliydi. Göztepe'ye sahasında 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin stat zemini patates tarlasına benzetilmişti. Sarı Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden Antalyaspor maçı öncesi Ülker Stadı'nın zemininin fotoğrafını paylaştı. Zeminin kısa sürede muhteşem hale geldiği gözlendi. Göztepe maçına göre büyük değişim gözlerden kaçmadı.

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