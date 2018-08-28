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Fenerbahçe Ozan Tufan için kararını verdi! Genç oyuncu...

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen Ozan Tufan'ın sarı lacivertli ekipteki son durumu belli oldu.

28 Ağustos 2018 Salı 02:13
Fenerbahçe Ozan Tufan için kararını verdi! Genç oyuncu...
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu tarafından kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan için son karar verildi.
 
Kendisine henüz kulüp bulamayan Ozan Tufan, beIN SPORTS'un haberine göre PAF takıma gönderildi.
 
Aykut Kocaman döneminde de kadro dışı kalan Ozan, Cocu'nun gelmesiyle de beğenilmemşi ve kendisine kulüp bulması istenmişti.
 
Ozan Tufan, transfer dönemini bitmeden kendisine kulüp bulamazsa çalışmalarını PAF takımda sürdürecek.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 02:13
  1. Ozan Tufan
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  3. Fenerbahçe Paf Takımı

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