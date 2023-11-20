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Spor Fenerbahçe, oyuncusuna o ülkeden teklif bekliyor
Spor

Fenerbahçe, oyuncusuna o ülkeden teklif bekliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:12:00 -
Fenerbahçe, oyuncusuna o ülkeden teklif bekliyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde sözleşme yenilediği Miha Zajc, için İtalyan takımlarından teklif bekliyor. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe, sezon başında İsmail Kartal’ın ısrarıyla sözleşme yenilediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'la kontrat uzatmıştı. Ancak Zajc, şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Ocak ayında bu bölgeye bir transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Zajc’ı da elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

Teklif bekleniyor

29 yaşındaki oyuncuya daha önce Empoli ve Genoa formalarını giydiği İtalya Ligi’nden ilgi var ancak henüz resmi teklif gelmedi. Yönetim, teklif olması halinde bunu değerlendirebilir.

Geçtiğimiz 2 sezon boyunca takımın önemli isimlerinden biri olan Zajc, bu sezon öncesi kontrat meseleleri yüzünden kampa katılmamıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fiziksel olarak takımın gerisinde kalan deneyimli oyuncu, 12 maçta 2 gol atarak takıma katkı sağlasa da performansıyla eleştirilerin odağında yer aldı.

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