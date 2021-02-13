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Spor Fenerbahçe moral buldu
Spor

Fenerbahçe moral buldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:06:00 - 2021-02-13 21:07:01
Fenerbahçe moral buldu

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler müsabakayı 2-1 kazandı.

Fenerbahçe, 19. dakikada Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı sarı-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 53. dakikada Valencia'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Fenerbahçe'nin ikinci golü bulmasının ardından baskısını arttıran Fatih Karagümrük, 67. dakikada Borini'nin golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 51'e çıkardı. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Fenerbahçe gelecek hafta Göztepe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

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