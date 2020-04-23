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Spor

Fenerbahçe: Milli egemenliğimizin 100. kutlu yıldönümünde; yaşasın 23 Nisan!"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.

2020-04-23 10:36:33 -
Fenerbahçe: Milli egemenliğimizin 100. kutlu yıldönümünde; yaşasın 23 Nisan!"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilgili bir mesaj yayınladı.


Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı bayram mesajında, "Ulusumuzun, Ata’mızın önderliğinde kurduğu; milli egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışı 100. yılını geride bıraktı.


Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyada bir ilk olarak çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı, rahmet ve özlemle anıyor, bizlere armağan ettiği her şey için sonsuz minnetlerimizi sunuyor; nice 23 Nisan’lara diyoruz" denildi.

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