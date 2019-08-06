Fenerbahçe, Miha Zajc'ın bonservis bedelini belirledi!
Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Miha Zajc'ın bonservis bedelini 9 milyon Euro olarak belirledi.06 Ağustos 2019 Salı 11:34
Empoli’den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti. Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc’ı satma kararı alan Kanarya bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fener, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek.
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