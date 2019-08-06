Fenerbahçe, Miha Zajc'ın bonservis bedelini belirledi! Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği Miha Zajc'ın bonservis bedelini 9 milyon Euro olarak belirledi.

Empoli’den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti. Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc’ı satma kararı alan Kanarya bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fener, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek.

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