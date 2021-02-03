Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçlarıyla sürecek. Çeyrek kupası müsabakasında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Tek maçlık eleminasyon sistemine göre oynanacak mücadelenin hangi gün olduğu merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, 9 Şubat Salı akşamı Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Zorlu müsabaka saat 20.45’te başlayacak. Türkiye Kupası maçları ATV ekranlarından naklen yayımlanacak.

Türkiye Kupası yarı final müsabakaları 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının olası eşleşmeleri ise şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor / Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş / Fenerbahçe-Medipol Başakşehir