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Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

05 Mart 2019 Salı 15:40
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ve teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana 21 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Oyuncular, salondaki egzersiz programının ardından sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:40
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