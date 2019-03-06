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Fenerbahçe, Madrid deplasmanında

THY Euroleague’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko yarın İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

06 Mart 2019 Çarşamba 14:34
Fenerbahçe, Madrid deplasmanında

THY Euroleague’de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, yarın İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

 

THY Euroleague’in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00’de Wizink Center’da İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 24 haftada sarı-lacivertliler 21 galibiyet, 3 mağlubiyetle zirvede bulunuyor. Madrid ekibi ise 18 galibiyet, 6 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.



18. randevu

 

Real Madrid ile Fenerbahçe, Euroleague’de bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 8 kez rakibini mağlup ederken, Madrid temsilcisi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı Fener, 65-63’lük skorla kazanmıştı.



İstatistiklerle iki takım

 

Euroleague’de Fenerbahçe, 84.6 sayı ortalamasıyla oynarken, Real Madrid ise 85.4 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.6 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Madrid’de ise Anthony Randolph 13.3 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:34
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