Fenerbahçe maçta Dirar tatilde!

Fenerbahçe'nin kısa süre önce Aatıf ile beraber kadro dışı bıraktığı Nabil Dirar'ın Antalya'da tatil yaptığı görüldü.



32 yaşındaki Faslı futbolcu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.



DİSİPLİNSİZ



Fenerbahçe Başkanı Ali Ali Koç, "Chahechouhe ve Dirar, disiplinsizlik ve performanslarındaki yetersizlikten dolayı kadro dışı bırakıldı. Genellemek gerekirse onlarda disiplinsizlik, ciddiyetsizlik ve vurdumduymaz tavırlar var. Sonuçlar iyi gitmediği için istemediğim derecede soyunma odasındayım ve bazı şeyleri gözlemliyorum. En mutsuz günlerimizde bile bu 2 oyuncu şen şakrak. En azından benim arzuladığım, aşılamak istediğim, talep ettiğim bir ruhu yansıtmayan bir davranış içindeler." diye konuşmuştu.

