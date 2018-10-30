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Fenerbahçe maçında kalp krizinden can verdi

Sakarya Akyazı'da yaşayan Abdulfettah Kara (79), pazar akşamı taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği maçı izlerken kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

30 Ekim 2018 Salı 13:47
Fenerbahçe maçında kalp krizinden can verdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi'nde oturan Abdulfettah Kara, 28 Ekim Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirdi.

Fenerbahçe taraftarı Kara, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Abdullfettah Kara'nın cenazesi, dün Alaağaç Aile Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:47
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. Fenerbahçe
  4. Abdulfettah Kara
  5. Maç izlerken kalp krizinden öldü

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  • Recep ali TutkunRecep ali Tutkun1 sa önce
    79 yaşında hemde maça gitmiş ölmüş nediyelim maçın neticesinide öbür dünyada görür
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