Fenerbahçe maçında kalp krizinden can verdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Alaağaç Mahallesi'nde oturan Abdulfettah Kara, 28 Ekim Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 1-3 yenildiği karşılaşmayı izlerken kalp krizi geçirdi.

Fenerbahçe taraftarı Kara, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Abdullfettah Kara'nın cenazesi, dün Alaağaç Aile Mezarlığı'nda ailesi ve yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.