Fenerbahçe maçına damga vuran Uğurcan Çakır'dan bomba ifadeler!

Süper Lig'de Trabzonspor Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken her iki takımın kalecisi performasıyla öne çıktı.

UĞURCAN'A ISLIKLI PROTESTO

Trabzonspor kalecisi Uğurcan, sarı-lacivertli taraftarlarla zaman zaman sıkıntı yaşadı. Maçta topu oyuna geç sokması nedeniyle genç kaleciye tepkiler oldu.

MAÇ ATMOSFERİ BENİ ETKİLEMEDİ

Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, “Böyle maçlara alışmak zorundasınız. Çok böyle maç oynayacaksınız. Geçen sene de oynadım. Beni çok etkilemedi. Maçın iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

GOLÜ YEDİKTEN SONRA TOPARLADIK

“Zor fikstürden geliyoruz. Hem UEFA Avrupa Ligi, hem Süper Lig yordu açıkçası. İlk 15 dakikada taraftar baskısıyla istediğimiz gibi oynayamadık. Golü yemek bizi toparladı. Asıl oyunumuzu sahaya yansıttık. Onların da pozisyonu var, bizim de var” ifadelerini kullandı.