0553 313 94 23

Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan kritik karar

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Benfica'da Arabistan'a transferi gündemde olan golcü oyuncusu Jonas, maçının kadrosuna dahil edilmedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:43
Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'dan kritik karar

Benfica'nın geçen sezon toplam 37 gol atan golcüsü Jonas, Fenerbahçe maçının kadrosuna yer almadı.

Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria, konuyla ilgili yapığı açıklamada, "Kadroda olmayacak. Beklenen kondisyon seviyesinde değil. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bu maç için onu dahil etmedik, durumuna bakacağız" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr ekibiyle anlaşan Jonas, son günlerde idmanlarda yer almamıştı.

Fenerbahçe ile Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos Salı akşamı saat 22:00'da karşı karşıya gelecek.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:43
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ
  2. Fenerbahçe
  3. Benfica

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TRT Diyanet, faaliyetlerine Diyanet TV olarak devam edecek
    1. TRT Diyanet, faaliyetlerine Diyanet TV..
    2. Erdoğan gönülleri fethetti
    3. CHP'li muhaliflerden ilk açıklama!
    4. Yabancı şirketler Türkiye'ye akın etti!
    5. ABD'de bir ilk! Müslüman kadın da..
    6. CHP idamın önünde de takoz olma derdinde
    7. Ardahan'da su birikintisine giren..
    8. Mersin'de örnek uygulama! Araçları..
    9. Merkez Bankası'ndan kritik döviz..
    10. Termik santralde korkunç ölüm! Başını..
    11. TFF'de deprem! Görevinden resmen ayrıldı
    12. BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na..
    13. CHP'den kritik açıklama: Kurultay..
    14. Yufkalı rulo köfte nasıl yapılır?
    15. Dolar/TL kurunda yeni rekor!
    16. Türk Askeri Özbek muhafızları eğitiyor!
    17. Müslüman kadın ABD'yi sallıyor! Eğer..
    18. Evde susamlı çubuk kraker nasıl yapılır?
    19. İtalya'da skandal uygulama!..
    20. Ali Bulaç Şarlatan Adnan’a yaptığı..
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti