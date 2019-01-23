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Fenerbahçe, Macaristan temsilcisine konuk olacak

- Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Sopron Basket ile karşılaşacak

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
Fenerbahçe, Macaristan temsilcisine konuk olacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek.

Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

B Grubu'nda 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında gruptaki ilk maçı Fenerbahçe 69-67 kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:52
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