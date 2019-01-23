Fenerbahçe, Macaristan temsilcisine konuk olacak - Sarı-lacivertli kadın basketbol takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın Sopron Basket ile karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Sopron kentindeki Novomatic Arena'da oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. B Grubu'nda 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, 2. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. İki takım arasında gruptaki ilk maçı Fenerbahçe 69-67 kazanmıştı.

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