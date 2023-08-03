Fenerbahçe Lyon'la anlaşmaya vardı! Gözler Ekambi'ye çevrildi...

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe özellikle Zajc ve Mert Müldür transferlerinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. İşte bu noktada kanat için gündemde olan isim belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

Yönetim bununla birlikte en az 3 oyuncu daha kadroya katmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde hedefteki bölgelerden biri kanat transferi olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Fransız ekibi Lyon'la her konuda anlaştı.

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Fotomaç'ta yer alan haberde iş Kamerunlu oyuncuyu ikna etmeye kaldı. Yıldız isim Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere göre Fenerbahçe'ye yanıt verecek. Transfer, hafta sonuna kadar netleşecek.