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Spor Fenerbahçe Lyon'la anlaşmaya vardı! Gözler Ekambi'ye çevrildi...
Spor

Fenerbahçe Lyon'la anlaşmaya vardı! Gözler Ekambi'ye çevrildi...

Yeniakit Publisher
2023-08-03 15:15:00 -
Fenerbahçe Lyon'la anlaşmaya vardı! Gözler Ekambi'ye çevrildi...

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe özellikle Zajc ve Mert Müldür transferlerinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. İşte bu noktada kanat için gündemde olan isim belli oldu.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transferde oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Fenerbahçe özellikle Zajc ve Mert Müldür transferlerinin ardından 3 ismi daha kadrosuna katmak istiyor. İşte bu noktada kanat için gündemde olan isim belli oldu. 

UEFA Konferans Ligi'nde Zimbru'yu eleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

Yönetim bununla birlikte en az 3 oyuncu daha kadroya katmak istiyor.

Sarı-lacivertlilerde hedefteki bölgelerden biri kanat transferi olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi için Fransız ekibi Lyon'la her konuda anlaştı.
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Fotomaç'ta yer alan haberde iş Kamerunlu oyuncuyu ikna etmeye kaldı. Yıldız isim Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere göre Fenerbahçe'ye yanıt verecek. Transfer, hafta sonuna kadar netleşecek.

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