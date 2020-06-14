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Spor

Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

Türkiye Kupası’nda salı günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 22:32:19 -
Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı

Türkiye Kupası’nda salı günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında salı günü Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Hes Kablo Kayserispor karşısında maça 11’de başlayan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.


Fenerbahçe’nin idmanını, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Kemal Danabaş ile Selahattin Baki de izledi.

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