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Spor

Fenerbahçe Kulübünün yeni sağlık sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:22:05 -
Fenerbahçe Kulübünün yeni sağlık sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünün yeni sağlık sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen anlaşma kapsamında futbol, basketbol, voleybol, yelken, boks, kürek, atletizm, yüzme, masa tenisi A takımları ve altyapılarının sporcu ile teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetleri, 2022-2023 sezonu sonuna kadar Acıbadem Sağlık Grubu tarafından üstlenileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrıca "Bu iş birliğimiz çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde bulunan tüm sporcularımızın sağlığı ve buna dair sorumluluklar, Türkiye'nin önde gelen sağlık kurumlarından Acıbadem'in güvencesine teslim edilmiştir. Kulübümüzün içinde bulunduğu ve mücadele ettiği mevcut şartlarda, camiamızın 7'den 70'e kenetlenmesi ve kulübümüze destek olmasının son derece değerli ve önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor; bu vesileyle Acıbadem Sağlık Grubu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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