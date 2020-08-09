Fenerbahçe kulubü teknik heyete koronavirüs testi yaptırdı
Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.
Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, önlemler doğrultusunda tüm ekibe koronavirüs testi yaptırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.