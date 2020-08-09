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Spor

Fenerbahçe kulubü teknik heyete koronavirüs testi yaptırdı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:49:00 -
Fenerbahçe kulubü teknik heyete koronavirüs testi yaptırdı

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, önlemler doğrultusunda tüm ekibe koronavirüs testi yaptırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

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