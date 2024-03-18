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Spor Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı! 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilecek mi çekilmeyecek mi! Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek!
Spor

Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı! 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilecek mi çekilmeyecek mi! Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 18:47:00 -
Fenerbahçe Kulübü resmen açıkladı! 2 Nisan'da Süper Lig'den çekilecek mi çekilmeyecek mi! Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek!

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig’den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

Fenerbahçe, 2 Nisan Salı günü takımın Süper Lig’den çekilmesi dahil konuların değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verdi.

Fenerbahçe'de, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası sonrası yaşanan olayların ardından bugün Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Sarı-lacivertliler, 2 Nisan Salı günü saat 17.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Genel Kurul Toplantısı yapılacağını duyurdu.

Toplantıda dün oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden Futbol A Takımı'nın Süper Lig’den çekilmesi dahil konular görüşülecek.

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