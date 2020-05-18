Fenerbahçe, korona virüs testinden geçti
Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde korona virüs testi yapıldı.
Fenerbahçeli futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde korona virüs testi yapıldı.
Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta çıkan pozitif korona virüs vakaların ardından, futbolcular teknik, idari heyet ve tesislerde görev yapan personel, yetkililerden alınan özel izinle bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde korona virüs testinden geçti. Sarı-lacivertlilerin, test sonuçlarına göre haftalık antrenman programını ilerleyen günlerde belirleyecek.