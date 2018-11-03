Fenerbahçe Koray Şener için tören düzenleyecek... İşte yeri ve saati

Galatasaray - Fenerbahçe maçını Türk Telekom Stadı'nda izlediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için Fenerbahçe tören düzenleyecek.

20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in ölümü tüm Türkiye'yi üzdü. Gönül verdiği reklere destek olmak için derbi maçta takımını yalnız bırakmayan Koray Şener geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

Tören düzenlenecek

Fenerbahçe taraftarı için futbol ailesi tek yürek olurken Fenerbahçe hayatını kaybeden taraftarı için tören düzenleme kararı aldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre 4 Kasım Pazar günü saat 11:00'de Ülker Stadı'nda tören düzenlenecek.

Cezanesi yarın, Kocaeli’de

Koray Şener'in cenazesi ise pazar günü Kocaeli, Körfez ilçesi, Mimar Sinan Camii'nden ikindi namazına müteakip kaldırılacak.

Kaynak: Fanatik