Fenerbahçe ile Konyaspor Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe daha önce Konyaspor'la oynadığı 35 maçın 29'unu kazandı, sadece 4'ünü kaybetti. İstanbul'daki 17 maçtan 16'sında galip gelen Fenerbahçe, yalnızca bir kez mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Konyaspor maçı bu akşam Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de iç sahada üst üste Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe karşılaşmalarından galip ayrılan Fenerbahçe, deplasmanda ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1-0 yenilmişti. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kadıköy'de Rusya'nın Zenit takımını 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, sahasındaki galibiyet serisini Atiker Konyaspor karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Konyaspor İstanbul'da bir kez kazandı

Fenerbahçe ile Konyaspor, İstanbul'da daha önce 17 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler, evindeki 16 maçı kazandı, sadece 2016-2017 sezonunda 3-2'lik skorla mağlup oldu. İstanbul'da Fenerbahçe 52 gol attı, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçta ev sahibi ekip 3-2 galip geldi.

Fenerbahçe Konyaspor farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı. Konyaspor ise Fenerbahçe karşısındaki 4 galibiyetini 4-2, 2-1 ve 2 kez 3-2'lik sonuçlarla elde etti. Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 5 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)