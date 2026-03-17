Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Orta sahaya 30 milyon euro'luk yeni takviye
Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara ile ilgilendiği iddia edildi. Orta sahada önemli bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Camara için 30 milyon euro bonservis talep eden Fransız ekibi ile pazarlık sürecine girecek. Camara'ya Liverpool ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerin de ilgi gösterdiği ortaya çıktı.
KAPSAMLI TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'de sezon sonunda geniş çaplı bir kadro değişimi bekleniyor. Yönetimin özellikle orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı planladığı ifade ediliyor.
GORETZKA'DAN SONRA CAMARA GÜNDEMDE
Orta sahada "8 numara" pozisyonu için Leon Goretzka'nın ardından yeni bir aday daha ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara, Fenerbahçe'nin radarına girdi.
DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE
22 yaşındaki Senegalli futbolcuya yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Liverpool ve Atletico Madrid'in de ilgi gösterdiği belirtildi. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırdı.
MONACO 30 MİLYON EURO İSTİYOR
Fransız ekibinin, Lamine Camara için en az 30 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu sezon Monaco formasıyla 24 resmi maçta görev alan genç orta saha, 4 asistlik katkı sağladı.