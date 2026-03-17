Fenerbahçe kesenin ağzını açtı! Orta sahaya 30 milyon euro'luk yeni takviye

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazanırken, orta saha için gündeme gelen isimler dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekibin Monaco forması giyen Lamine Camara ile ilgilendiği iddia edildi.

KAPSAMLI TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geriye düşen Fenerbahçe'de sezon sonunda geniş çaplı bir kadro değişimi bekleniyor. Yönetimin özellikle orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı planladığı ifade ediliyor.

GORETZKA'DAN SONRA CAMARA GÜNDEMDE

Orta sahada "8 numara" pozisyonu için Leon Goretzka'nın ardından yeni bir aday daha ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberlere göre Monaco'nun genç yıldızı Lamine Camara, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

22 yaşındaki Senegalli futbolcuya yalnızca Fenerbahçe'nin değil, Liverpool ve Atletico Madrid'in de ilgi gösterdiği belirtildi. Bu durum transfer yarışını daha da kızıştırdı.

MONACO 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Fransız ekibinin, Lamine Camara için en az 30 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu sezon Monaco formasıyla 24 resmi maçta görev alan genç orta saha, 4 asistlik katkı sağladı.