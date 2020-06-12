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Spor

Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi "aktivasyon" çalışması yaptı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:31:44 -
Fenerbahçe, Kayserispor maçı öncesi "aktivasyon" çalışması yaptı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, sabah aktivasyon çalışması yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Antrenman, üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Tesislerinde kampta bulunan sarı-lacivertli ekip, çalışmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.


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