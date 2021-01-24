  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?
Spor

Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

5 maç üst üste galip olmasının ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son maçını da kazanmak istiyor. Peki Fenerbahçe – Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta oynanacak? Fenerbahçe – Kayserispor maçını nereden izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:45:00 -
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşmasında 3 futbolcusu oynatmayacak. Sarı -lacivertlilerde sakatlıkları olan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Bu oyunculardan başka hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de cezayı oyuncu ise bulunmuyor.

Ligde 49. karşılaşma

İki takım ligde toplam 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 48 müsabakada Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 kez galip oldu, 10 maç da beraber olarak sonlandı. Sarı-lacivertlilerin 105 golü bulunurken, sarı-kırmızılıların ise 50 golü bulunuyor.

Fenerbahçe – Kayserispor maç tarihi ve kanalı

Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kayserispor maçı 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy belirlendi. Fenerbahçe – Kayserispor maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık
Gündem

Temel Karamollaoğlu’ndan ittifaka şartlı yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ve Nedim Urhan'ı ziyaretleri sonrası gündeme gelen ittifak iddialarına yanıt veren Saadet Partisi ..
Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses travmayı atlatamadı! Akıllara zarar, rezil eden düşmanlık

Çin treninin çarptığı Halk Tv sunucusu Özlem Gürses, gazetecilikle uzaktan yakından ilgisi olmadığını ispat ederken, iktidar düşmanlığı sebe..
Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir
Gündem

Alpay Özalan'dan tepki: Bunun adı 5'inci kol faaliyetidir

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek'in skandal 'militan' ifadesine tepki göstererek, "Muhalef..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay