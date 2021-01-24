Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenecek?

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşmasında 3 futbolcusu oynatmayacak. Sarı -lacivertlilerde sakatlıkları olan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Bu oyunculardan başka hafif sakatlığı bulunan Gökhan Gönül’ün de forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de cezayı oyuncu ise bulunmuyor.

Ligde 49. karşılaşma

İki takım ligde toplam 49. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 48 müsabakada Fenerbahçe 29, Kayserispor 9 kez galip oldu, 10 maç da beraber olarak sonlandı. Sarı-lacivertlilerin 105 golü bulunurken, sarı-kırmızılıların ise 50 golü bulunuyor.

Fenerbahçe – Kayserispor maç tarihi ve kanalı

Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Kayserispor maçı 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Maçın hakemi ise Alper Ulusoy belirlendi. Fenerbahçe – Kayserispor maçı Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.