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Spor Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-11-22 20:25:00 -
Fenerbahçe, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Günün tek antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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