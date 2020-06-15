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Spor

Fenerbahçe, kampa girdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 23:05:09 -
Fenerbahçe, kampa girdi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın Trabzonspor’u konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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