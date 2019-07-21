0553 313 94 23

Fenerbahçe kamp için Avusturya’da

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya’nın Graz kentine ulaştı.

21 Temmuz 2019 Pazar 19:28
Fenerbahçe kamp için Avusturya’da

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam edecek olan Fenerbahçe, Avusturya’nın Graz kentine ulaştı.


Bugün İstanbul’dan öğle saatlerinde özel uçakla hareket eden Fenerbahçe kafilesi, iki buçuk saatlik yolculuğun ardından Avusturya’nın Graz kentine ulaştı.


Fenerbahçe kafilesini, Graz Havalimanı’nda bir grup taraftar karşıladı. Kafileye tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.



Fenerbahçe’nin, Avusturya kampında yer alan oyuncu kadrosu şöyle:


“Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.”



İki hazırlık maçı yapacak


Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, yarın Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka bir Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 19:28
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
    1. Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı
    2. 19 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Hentbol..
    3. Sivas'ta cinayet
    4. Düzce’de selde kaybolan 5 kişiyi arama..
    5. Bakan Soylu, Van’da kurban vekaleti..
    6. Aksaray’ın Demirci beldesinde seçimi..
    7. Burdur’da firma sahibi iş yerinde ölü..
    8. Bartın’da boğularak hayatlarını..
    9. Bakan Soylu’dan yaralı polisin..
    10. Motosiklet hırsızlarından 1’i..
    11. Samandağ Denizi’nde 1 günde 8 kişi..
    12. Nihat Genç karanlık Odatv'yi..
    13. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    14. Muğla merkezli 3 ilde "sanal bahis"..
    15. Uzunköprü’de trafik kazası: 3 ölü, 3..
    16. Manisa’da ikiz kardeşler sulama..
    17. Van Gölü’nün Tatvan sahilinde çöp..
    18. Alpay Özalan'dan 'oruç' açıklaması!
    19. GÜNCELLEME 3 - Hong Kong'da halk Çin'e..
    20. Fenerbahçe kamp için Avusturya’da
    21. KKTC'den duyurdu: Hakimiyetimizi..
    22. Zehir tacirlerinden 3’ü tutuklandı
    23. Galatasaray'a Falcao müjdesi! Zordalar
    24. (Düzeltme) Tansiyon hastası şahıs..
    25. Nazilli Belediyesi, kendisi hakkında..
    26. Ses kayıtları ortaya çıkardı: Acele..
    27. Kaçırılan 4 Türk için operasyon..
    28. "Yazımda Kardeşlik Var" projesi..
    29. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için..
    30. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak’tan..
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması!
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci