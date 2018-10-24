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Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya ayak bastı

Yarın deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Belçika'ya geldi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:29
Fenerbahçe kafilesi Belçika'ya ayak bastı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Belçika'ya geldi.

Belçika'nın başkentindeki Brüksel Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, konaklayacakları otele geçmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Antrenman öncesi basın toplantısı düzenlenecek

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Constant Vanden Stock Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Phillip Cocu ile bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.

Maç yarın 19.55'te

Anderlecht ile Fenerbahçe arasındaki müsabaka, yarın TSİ 19.55'te başlayacak.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:29
  1. UEFA Avrupa Ligi D Grubu
  2. Anderlecht
  3. Fenerbahçe
  4. Belçika
  5. Brüksel Havalimanı
  6. Constant Vanden Stock Stadı
  7. Phillip Cocu

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