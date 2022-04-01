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Spor Fenerbahçe kadrosunda büyük sürpriz!
Spor

Fenerbahçe kadrosunda büyük sürpriz!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığından dolayı 6 haftadır sahalardan uzak kalan Luiz Gustavo ise kadroda yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 16:30:00 -
Fenerbahçe kadrosunda büyük sürpriz!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığından dolayı 6 haftadır sahalardan uzak kalan Luiz Gustavo ise kadroda yer aldı.

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, bu maç için kamp kadrosunu açıkladı.

Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in yanı sıra Burak Kapacak ve Marcel Tisserand da kadroya alınmazken, Enner Valencia, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa ve Ferdi Kadıoğlu açıklanan listede yer aldı.
Luiz Gustavo, uzun süre sonra kamp kadrosunda

Öte yandan Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ve Enner Valencia uzun süre sonra kamp kadrosuna dahil edildi. Arka adalesindeki yırtık nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Luiz Gustavo, 2019-2020 sezonunda Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Brezilyalı futbolcu bu sezon 20 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sarı lacivertlilerle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro. Luiz Gustavo, Brezilya Milli Takımı'nda da 40 maç oynarken 2 gol kaydetti.

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