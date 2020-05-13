  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca desteklerinden dolayı taraftarına teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:42:00 -
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’ndan taraftarlara teşekkür

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, sezon boyunca desteklerinden dolayı taraftarına teşekkür etti.


Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, liglerin iptal edilmesinin ardından sezon boyunca takıma destek veren taraftarına teşekkür etti. Sarı-lacivertli takım sosyal medya hesabından paylaştığını mesajda, "Bu sezon Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında Potanın Kraliçeleri’ne büyük bir coşkuyla destek olarak tüm zaferlerimizde pay sahibi olan Büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı