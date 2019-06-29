Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Ukraynalı skorer - Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki basketbolcu Alina Iagupova'yı transfer etti



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Ukraynalı milli oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna dahil etti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Alina Iagupova, Fenerbahçe'mizde! Ailemize hoş geldin Alina Iagupova." ifadeleri kullanıldı. 27 yaşındaki skorer oyuncu, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol'da forma giydi.

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