0553 313 94 23

Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete geçti

Süper Lig'in ilk yarısını küme düşme hattında tamamlayan Fenerbahçe, Brezilya'nın Parana takımında oynayan Jhonny Lucas'a kancayı taktı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 22:05
Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Futebolzinho.com sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Parana forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas ile yakından ilgileniyor.

Sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor

Ayrıca Fenerbahçe'nin genç oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı iddia edildi. 18 yaşındaki ön libero oyuncusunun Parana ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 22:05
  1. Fenerbahçe
  2. Brezilya
  3. Süper Lig
  4. Jhonny Lucas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'un en ünlü gökdelenlerinden Chrysler binası satışa çıkarıldı
    1. New York'un en ünlü gökdelenlerinden..
    2. Pompeo: Trump'ın Suriye kararı kesin!
    3. Erzurum'da yarın okullar tatil mi?..
    4. Dilipak gündeme getirdi... Erdoğan..
    5. Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete..
    6. Cezaevinden izinli çıktı, mahalleyi..
    7. Niğde'de okullar yarın tatil
    8. İran eski ABD askerinin..
    9. Beyoğlu'nda yangın
    10. 2019 Dakar Rallisi
    11. 'Tuzluk' vekil CHP ve İYİ Parti'yi..
    12. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    13. ABD Somali'deki hava saldırılarını..
    14. Tunus'ta DEAŞ'ın öldürdüğü çobanın..
    15. Kolombiya'da öğrenciler yeniden sokağa..
    16. Tunus'ta lise öğretmenlerinden maaş..
    17. Kars 10 Ocak Perşembe kar tatili |..
    18. Lübnan'da yapılacak Arap Birliği..
    19. Araçlara zarar veren madde bağımlısı..
    20. MÜSİAD Vefa Gecesi programı
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Kemalist yazar ve profesör canlı yayında tarihi katletti!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar