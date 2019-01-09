Fenerbahçe, Jhonny Lucas için harekete geçti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ediyor. Futebolzinho.com sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe, Parana forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jhonny Lucas ile yakından ilgileniyor.

Sözleşmesi 2020 yılında sona eriyor

Ayrıca Fenerbahçe'nin genç oyuncu için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı iddia edildi. 18 yaşındaki ön libero oyuncusunun Parana ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)