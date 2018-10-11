Fenerbahçe, İstanbulspor'u rahat geçti: 3-0
Hazırlık maçında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-0 mağlup etti.11 Ekim 2018 Perşembe 20:36
Fenerbahçe, Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ile karşılaştı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 68'inci Mehmet Ekici, 71'inci dakikada Roberto Soldado ve 82'nci dakikada Michael Frey kaydetti.
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